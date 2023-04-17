«Нужно больше работать»: коуч Марина Гладышева рассказала, как обычному человеку стать богатым

17 апреля — Международный день денег, а они, как известно, лишними не бывают. В разговоре с корреспондентом ФАН психолог, коуч и HR-директор Марина Гладышева развеяла миф о том, что на приеме у психолога можно получить «волшебную таблетку», которая поможет зарабатывать больше.
Пожалуй, каждому человеку хоть раз в жизни хочется стать миллионером. Сегодня написано множество книг о пути к богатству, но почему-то процент состоятельных людей не растет.
Специалист рассказала о том, что зачастую люди, желающие разбогатеть, ничего не делают для этого. Они просто мечтают, а надо предпринимать конкретные шаги.
«Исключительно с помощью психологии и специальных добиться богатства практически невозможно. Но есть другой способ — это больше работать. С точки зрения психологии же надо смотреть, почему именно человек не может зарабатывать больше. Это важно, потому что бывает такой момент, что человек на самом деле просто не хочет зарабатывать больше», — отметила Гладышева.
Какие могут быть препятствия
Понять, что человек подсознательно не хочет получать финансов больше, чем сейчас, просто. Такой мечтатель не сможет ответить себе и другому на конкретные вопросы о том, сколько, где и каким образом он хочет зарабатывать. Ему просто хочется больше денег.
Еще одной причиной финансового ступора, по мнению психолога, может быть подсознательный страх финансов. Психолог отмечает, что за ним может даже стоять глубинный страх смерти, если, например, деньги ассоциируются у человека с переработками и колоссальными нагрузками. Сам же человек «не может смотреть в этот страх», поэтому его не осознает.
«Смотреть он туда не может. Когда человек в этот страх смотрит, то он, скорее, от этих денег будет бежать еще дальше», — отмечает Гладышева.
Обычно отследить наличие такого страха также не сложно: человек будет перекладывать ответственность, верить в чудо и то, что деньги у него появятся сами собой, а также обвинять в своей несостоятельности других.
«Везет тому, кто везет»
Психолог отмечает, что само собой ничего не происходит: для того, чтобы добиться успеха, нужно постараться.
«В целом зарабатывать деньги несложно, надо просто уметь коммуницировать и договариваться, а также понимать, кто за что готов платить. Если вы ценный сотрудник, который с удовольствием ходит на работу и предлагает ценные решения, вас любой работодатель захочет себе в компанию, и без работы вы никогда не останетесь», — обещает Гладышева.
Большинство сотрудников ходят на работу, потому что так нужно. Они не задумываются об успехе компании и не предпринимают шагов что-либо предлагать руководству. Но денег хотят при этом много. Если сотрудник ходит на работу уставший, не получает при этом никакого заряда, и во всех смыслах остается в минусе — это путь к провалу. Коуч убеждена: чтобы быть успешным, свою работу нужно любить. А деньги не заставят себя ждать.
«Нужно просто иметь уверенность и знать свои сильные стороны. Часто люди приходят на новую работу с запросом: а что я получу, не думая, что могут дать компании они. Конечно, это не будет цениться. А если вы знаете, что вы можете предложить, и готовы поработать, у вас горят глаза — то это обязательно высоко оценят», — заключила эксперт.
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