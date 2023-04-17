«Нужно больше работать»: коуч Марина Гладышева рассказала, как обычному человеку стать богатым

Большинство сотрудников ходят на работу, потому что так нужно. Они не задумываются об успехе компании и не предпринимают шагов что-либо предлагать руководству. Но денег хотят при этом много. Если сотрудник ходит на работу уставший, не получает при этом никакого заряда, и во всех смыслах остается в минусе — это путь к провалу. Коуч убеждена: чтобы быть успешным, свою работу нужно любить. А деньги не заставят себя ждать.