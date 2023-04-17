Политологи рассказали, при каких обстоятельствах Китай вступит в военный союз с Россией

Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев объясняет сдержанную позицию Китая в поддержке РФ тем, что его экономика слишком сильно зависима от США и ЕС. По его словам, 80% экспорта КНР приходятся на Европу и США, тогда как доля товарооборота с Россией составляет единицы процентов. В этих обстоятельствах Китай, по мнению эксперта, не может оказывать Москве более существенную поддержку, но и сложившийся уровень отношений достаточный, чтобы Россия могла восполнять дефицит в товарах, возникший в результате объявленной Западом санкционной войны.