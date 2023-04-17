Политологи рассказали, при каких обстоятельствах Китай вступит в военный союз с Россией

Политологи и военные эксперты рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему КНР пока не оказывает военную помощь РФ в конфликте с Западом на Украине.
Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, сообщил глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Китайский политик назвал отношения двух стран очень устойчивыми и подчеркнул, что они строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне.
Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев объясняет сдержанную позицию Китая в поддержке РФ тем, что его экономика слишком сильно зависима от США и ЕС. По его словам, 80% экспорта КНР приходятся на Европу и США, тогда как доля товарооборота с Россией составляет единицы процентов. В этих обстоятельствах Китай, по мнению эксперта, не может оказывать Москве более существенную поддержку, но и сложившийся уровень отношений достаточный, чтобы Россия могла восполнять дефицит в товарах, возникший в результате объявленной Западом санкционной войны.
«Да, мы не получим из Китая ракеты, да, не получим, вероятно, боеприпасы, но какой-то объем экспорта по электронным компонентам мы имеем из КНР: через частные каналы, через третьи страны, в чемоданчиках или еще как-то. В конце концов, чтобы построить ракеты, нам не нужны миллионы чипов, достаточно будет десятков тысяч», — отметил Дмитрий Корнев.
Между тем, с учетом напряженности, которую создают Китаю США вокруг Тайваня, военно-техническое сотрудничество России и КНР вполне реально. По словам эксперта, российских военных, наверняка, заинтересовали бы китайские системы залпового огня, бронетехника, снаряды и массовые поставки дронов.
«Китай — одна из лидирующих стран в области беспилотников в мире. Здесь мы и сами много чего умеем, но речь идет о массовом производстве. КНР может обеспечить массовое производство дронов, причем, самого разного назначения, начиная от дронов-камикадзе класса “Ланцет” и заканчивая большими стратосферными дронами. Китай производит ракетные системы залпового огня, в том числе с высокоточными ракетами различного калибра. Нас интересуют сейчас именно массовые продукты», — пояснил Дмитрий Корнев.
Пекин со своей стороны заинтересован в поставках российских самолетных двигателей. По словам эксперта, китайцы пока отстают от нас в этой области, потому что авиационный двигатель сложно скопировать, а для налаживания его производства нужна инженерная школа, имеющая богатый производственный опыт.
«Российские двигатели до сих пор Китай пока не может повторить. Он близок, но по эффективности, по своим возможностям все-таки они немного отстают», — отметил Дмитрий Корнев.
И, конечно, Китай заинтересован в современных российских технологиях, начиная от гиперзвука, заканчивая атомными глубоководными комплексами, в производстве которых Россия сохраняет лидерство.
Уже сейчас Москва и Пекин, по мнению эксперта, могут наладить военно-техническое сотрудничество в области ПВО. Технически, отметил он, это возможно, потому что у нас очень близкие протоколы, которые используются в таких родах войск.
Руководитель петербургского Центра изучения стран Дальнего востока Кирилл Котков также сомневается, что Китай решится на поставки вооружений России, будучи слишком зависим экономически от ЕС и США. Максимум, что можно получить от Пекина, это технику двойного назначения, отметил он. В то же время поставки каких-то видов вооружения из Китая возможны через Северную Корею. Но если это произойдет, вряд ли кто-то об этом узнает, уверен Кирилл Котков.
«Если Китай будет это делать, то как-то очень аккуратно и через третьи страны, возможно, через Северную Корею», — пояснил он.
Сдержанность Пекина в отношениях с РФ эксперт объясняет не только экономической зависимостью от Запада, но и не уверенностью в российских элитах. По его словам, в Китае считают, что Запад имеют серьезные рычаги влияния на внутриполитическую ситуацию в РФ, и в случае прихода к власти в РФ оппозиционных сил, США вынудят их отвернуться от КНР.
«У нас в России есть определенные силы, которые могут быть Западом использованы для того, чтобы поссорить нашу страну с Китаем. Для этого, что называется, их необходимо привести к власти, сделать то, что случилось на Украине сначала в 2004-м, потом в 2014-м годах. И чтобы выслужиться перед своими хозяевами, они поссорят Москву с Пекином», — заявил Кирилл Котков.
Политолог, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин настроен более оптимистично. По его словам, череда визитов высокопоставленных лиц КНР в Россию показывает, что позиция Китая в отношении Москвы остается не то, что неизменной, но завязанной на долгую перспективу. Это подтверждает стремительное развитие двусторонних экономических связей.
«Торговля между Россией и Китаем стремительно идет вверх, там уже 73 кейса, по-моему, правительство обработало. Для КНР РФ очень стабильный рынок, в первую очередь потому, что Россия показывает наиболее крепкое экономическое благосостояние, нежели Европейский союз и другие маршруты», — заявил Юрий Самонкин.
Китай, по словам политолога, заинтересован в альтернативной интеграции, поэтому продолжит поддерживать совместные с РФ проекты в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Кроме этого Пекин благодарен России за позицию единого пояса единого Китая и вопросов безопасности с полуостровом Тайвань. Все это является той базой, на которой развивается стратегическое партнерство России и Китая, отметил Юрий Самонкин.
То, что Китай не помогает нам вооружениями в конфликте на Украине, политолог считает не таким важным. Более существенным, по его мнению, является то, что КНР выступает союзником России на Дальнем Востоке. Это дает нам возможность сдерживать экспансию Запада через Японию и Южную Корею, уверен Юрий Самонкин.