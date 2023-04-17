Худрук ансамбля «Песняры»: эпизоды сериала «За полчаса до весны» повергли участников группы в шок

Худрук, клавишник и вокалист группы «Песняры» Роман Козырев рассказал, что участники коллектива растерялись, увидев некоторые эпизоды сериала «За полчаса до весны». Об этом сообщает «Культуромания».
По словам Козырева, самое главное дня них – это популяризация песен группы на белорусском языке по всему миру. Им хочется, чтобы интерес людей к творчеству музыкантов не угасал. Создатели сериала подошли к нему намного шире.
«Им были важнее личные жизни артистов, их бытовые моменты, детство, что привлекло в музыку. И от некоторых бытовых деталей на экране мы были просто в шоке...» – Отметил он.
Ранее стало известно, что группу «Сплин» убрали с афиши участников рок-фестиваля «Ветер Сибири».