Полицейские и очевидец спасли тонувшего в реке мужчину в Саратовской области

В городе Пугачев Саратовской области очевидец с помощью сотрудников полиции спас жизнь 60-летнего местного жителя, едва не утонувшего в реке. Об этом сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.
Ринат Нигматуллин заметил в водоеме тонущего мужчину и поспешил ему на помощь. Схватив его за руку, он понял, что один не справится. Очевидец позвонил своему знакомому — начальнику экспертно-криминалистического отделения МО МВД России «Пугачёвский» майору полиции Алексею Романову.
Через три минуты полицейский с участковым майором полиции Игорем Драгуновым прибыли на место и достали 65-летнего пострадавшего из ледяной воды.
Спасённого доставили в больницу. Мужчина объяснил, что почувствовал себя нехорошо и упал в воду, где сильное течение стало затягивать его на глубину, но он успел ухватиться за ветку и держался из последних сил.
Ранее москвич поссорился с женой из-за приезда тещи на Пасху, ушел из дома и утонул в пруду.