«Крепкий парень, но это не мое кино»: Сергей Шнуров высказался о песнях исполнителя SHAMAN

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал творчество певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Он описал его как «не мое кино».
В беседе с журналистами ТАСС исполнитель признался, что ознакомился с песнями звезды. Такой стиль шоумену совсем не близок. Тем не менее, как музыкант, Дронов хорошо справляется со своими задачами.
«С точки зрения профессиональности Shaman крепкий парень, но это не мое кино, я его смотреть не буду», – пояснил Шнуров.
Фронтмен «Ленинграда» также рассказал о своих нынешних проектах. Помимо основного коллектива, он работает над группой «Зоя». В рамках проекта участникам удалось многого достичь.
Ранее сам Шнуров отметил свой юбилей. Как сообщает RT, он находится в отпуске. Однако подробности на данный момент неизвестны.