Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актера Данилу Козловского проверят по статье о дискредитации ВС России

Шоу-бизнес
Актера Данилу Козловского проверят по статье о дискредитации ВС России

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского после его высказываний об СВО на Украине, а также призывов выходить на митинги.

Уточняется, что проверка будет осуществляться по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Член думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев ранее обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории РФ выступлений актера Данилы Козловского. Как сообщил ФАН политолог, обозреватель Василий Стоякин, в стране есть немало более общественно опасных граждан.
данила козловский прокуратура москвы проверка дискредитация вс рф
Военкоры ФАН