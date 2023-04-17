Актера Данилу Козловского проверят по статье о дискредитации ВС России

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского после его высказываний об СВО на Украине, а также призывов выходить на митинги.
Уточняется, что проверка будет осуществляться по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Член думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев ранее обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории РФ выступлений актера Данилы Козловского. Как сообщил ФАН политолог, обозреватель Василий Стоякин, в стране есть немало более общественно опасных граждан.