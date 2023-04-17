Компания Yum! Brands завершила сделку по продаже российского подразделения KFC

Американская компания-владелец сети ресторанов KFC Yum! Brands объявила о продаже своего российского бизнеса и сообщила об уходе из РФ. Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе.
Yum! Brands завершила уход, продав свой бизнес KFC в России компании «Смарт сервис», возглавляемой Константином Котовым и Одри Осколковым. Сделка включает в себя продажу всех ресторанов KFC, операционной системы и прав на товарный знак Rostic’s.
«Смарт сервис» в рамках договора купли-продажи согласился сохранить сотрудников KFC и возглавить процесс ребрендинга. На первом этапе будет переоборудовано более сотни ресторанов. Закрытие сделки последовало после разрешения российских властей. Об этом информирует RT.