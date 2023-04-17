Полотно Пикассо было продано на аукционе за 11,9 млн долларов

Интересно, что двумя неделями ранее было продано другое полотно Пикассо, но уже на лондонских торгах Christie’s. Картина под названием «Сидящая в плетеном кресле женщина в сером (Франсуаза)» (1953) обошлась новым владельцам в 6,6 млн. долларов.