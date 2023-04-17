Полотно Пикассо было продано на аукционе за 11,9 млн долларов

На торгах аукционного дома Sotheby’s картина «Женщина в кресле (Франсуаза)» Пабло Пикассо стала одним из топ-лотов среди всех представленных произведений модернистов. Об этом сообщает «Культуромания».
Произведение искусства «Женщина в кресле (Франсуаза)», написанное знаменитым испанским и французским художником в 1948 году, ушло с молотка за 11,9 миллиона долларов.
Интересно, что двумя неделями ранее было продано другое полотно Пикассо, но уже на лондонских торгах Christie’s. Картина под названием «Сидящая в плетеном кресле женщина в сером (Франсуаза)» (1953) обошлась новым владельцам в 6,6 млн. долларов.
Ранее стали известны итоги мартовского аукционного сезона.