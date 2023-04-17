ЦБ РФ ожидает замедления годовой инфляции в апреле

Годовая инфляция в России дополнительно снизиться в апреле, однако в дальнейшем вновь существенно ускорится. Об этом сообщил Центральный банк РФ.
Регулятор ожидает, что годовая инфляция в России по итогам 2023 года составит от 5 до 7 процентов. Возврат к показателям в 4 процента ожидается к 2024 году с последующим сохранением данного уровня.
«В апреле показатель годовой инфляции еще снизится из‑за выхода из окна расчета прироста апреля 2022 года», — сообщил ЦБ РФ.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не будет вводить дополнительные валютные ограничения. Она отметила, что ситуация стабилизировалась и могут быть только некоторые изменения в действующих мерах.