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ЦБ РФ ожидает замедления годовой инфляции в апреле

Экономика
ЦБ РФ ожидает замедления годовой инфляции в апреле

Годовая инфляция в России дополнительно снизиться в апреле, однако в дальнейшем вновь существенно ускорится. Об этом сообщил Центральный банк РФ.

Регулятор ожидает, что годовая инфляция в России по итогам 2023 года составит от 5 до 7 процентов. Возврат к показателям в 4 процента ожидается к 2024 году с последующим сохранением данного уровня.

«В апреле показатель годовой инфляции еще снизится из‑за выхода из окна расчета прироста апреля 2022 года», — сообщил ЦБ РФ.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не будет вводить дополнительные валютные ограничения. Она отметила, что ситуация стабилизировалась и могут быть только некоторые изменения в действующих мерах.
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