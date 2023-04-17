Влоги, видеорецепты и любимая музыка: какой контент доступен в ЯRUS.ТВ, рассказала команда соцсети

Россияне активно смотрят видео: по статистике, 49,7% пользователей интернета предпочитают влоги, кино и сериалы из различных источников. Видеоконтент в приложении ЯRUS.ТВ доступен из ЯRUS, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир» и RuTube.
Скачиваем и запускаем
Для любителей зрелищных роликов на большом экране в PlayMarket доступен ЯRUS.ТВ. Пользоваться приложением могут владельцы ТВ-приставки с операционной системой Android. После установки из маркета ЯRUS.ТВ появляется в списке приложений. При запуске сервиса зрителям доступны четыре вкладки на экране телевизора.
Основные разделы
От трендовых клипов до любительских влогов: находить интересующий контент позволяет раздел «Поиск». А рекомендованные материалы по хронологии доступны во вкладке «Главная».
В ЯRUS.ТВ можно выбирать, где смотреть материалы. Разделить ролики по источникам помогает пункт меню «Видео», где из списка соцсетей ЯRUS, ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир и RuTube можно выбрать нужное.
Кроме видеороликов аудитории доступны композиции. В соответствующих подборках во вкладке «Музыка» собраны треки независимых исполнителей сервиса ЯRUS. Пользователь услышит разнообразные жанры, от неоклассики и звучаний арфы до хип-хопа и рок-композиций.
Функции приложения
Привычные для пользователей функции также доступны в ЯRUS.ТВ. При просмотре можно ставить на паузу, переключаться между роликами и использовать зацикливание. Для поиска самых важных моментов съемки полезной станет возможность перемотки.
Аудитория ЯRUS.ТВ в ближайшей перспективе сможет создавать собственные плейлисты музыки. А запуск раздела «Подборки» и внедрения возможности авторизации сделают в будущем просмотр видео еще удобнее.
О предстоящих обновлениях можно узнать в российской соцсети ЯRUS из ленты «Новости разработчика». Пользователи узнают, как защитить аккаунт от мошенников, чем интересуется аудитория ЯRUS и о других важных темах платформы.