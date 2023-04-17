Влоги, видеорецепты и любимая музыка: какой контент доступен в ЯRUS.ТВ, рассказала команда соцсети

Для любителей зрелищных роликов на большом экране в PlayMarket доступен ЯRUS.ТВ. Пользоваться приложением могут владельцы ТВ-приставки с операционной системой Android. После установки из маркета ЯRUS.ТВ появляется в списке приложений. При запуске сервиса зрителям доступны четыре вкладки на экране телевизора.