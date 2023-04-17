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Депутат Госдумы Василий Пискарев: отказ посла США от встречи подтверждает данные о биолабораториях

Политика
Депутат Госдумы Василий Пискарев: отказ посла США от встречи подтверждает данные о биолабораториях

Отказ посла США в РФ Линн Трейси встретиться с депутатами по вопросу деятельности американских биолабораторий на Украине подтверждает обоснованность выводов комиссии ГД. Об этом заявил депутат Василий Пискарев.

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела РФ сообщил, что США снова в хамской манере отказались объяснять деятельность военно-биологических лабораторий Пентагона у российских границ. По его словам, пустая и вызывающая нота посла США разоблачает неспособность американской стороны вести профессиональный диалог.

Пискарев подчеркнул, что отказ Трейси от участия в заседании комиссии лишний раз подтверждает обоснованность выводов, которые содержатся в докладе. Он отметил, что выводы в документе опираются на неоспоримые факты, которые нельзя опровергнуть.

Ранее дипмиссия США отклонила приглашение послу Трейси на заседание Госдумы по биолабораториям на Украине. Об этом информирует RT.
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