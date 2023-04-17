Депутат Госдумы Василий Пискарев: отказ посла США от встречи подтверждает данные о биолабораториях

Пискарев подчеркнул, что отказ Трейси от участия в заседании комиссии лишний раз подтверждает обоснованность выводов, которые содержатся в докладе. Он отметил, что выводы в документе опираются на неоспоримые факты, которые нельзя опровергнуть.