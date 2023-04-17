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В администрации Запорожья опровергли информацию о приеме на работу ветерана украинской «АТО»

Политика
В администрации Запорожья опровергли информацию о приеме на работу ветерана украинской «АТО»

Власти Запорожской области не подтвердили заявления о назначении на должность в администрации региона Игоря Лысенко, который участвовал в атаках на Донбасс во время так называемой АТО.

Об этом сообщает канал RT со ссылкой на источник, близкий к руководству Запорожской области. По его словам, сейчас Лысенко активно участвует в общественной жизни региона, но не является претендентом на какие-либо должности в местных органах власти.

«Его кандидатура не выдвигалась и не рассматривалась», — подчеркнул собеседник.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «самопиаром на смерти украинцев» и потаканием Западу приезд украинского президента Владимира Зеленского в Запорожье.
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