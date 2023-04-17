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Глава МИД Бразилии сообщил о готовности страны участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Политика
Глава МИД Бразилии сообщил о готовности страны участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что страна готова участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Мауро Виейра отметил, что бразильское правительство придерживается позиции скорейшего прекращения огня и поддержки гуманитарного права. По его мнению, установить долгосрочный мир необходимо в ближайшее время.

В понедельник, 17 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с коллегой в столице Бразилии. Министры обсудили итоги визита российской делегации в страну.

Ранее RT сообщил, что Лавров на встрече с бразильскими коллегами заявил о заинтересованности российской стороны в урегулировании конфликта на Украине как можно скорее.
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