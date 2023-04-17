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Диетолог Синтия аль-Хадж назвала фрукт, который поможет сбросить вес за месяц

Общество
Диетолог Синтия аль-Хадж назвала фрукт, который поможет сбросить вес за месяц

Избавиться от лишнего веса поможет популярный цитрусовый плод. Секретом похудения поделилась диетолог и нутрициолог Синтия аль-Хадж.

Специалист рассказала о благотворном влиянии грейпфрута на организм. Этот продукт не только богат витамином C и антиоксидантами, но и славится низкой калорийностью. Он также активизирует кровообращение, улучшает работу ЖКТ и усиливает выработку коллагена.

К положительному результату может привести и употребление грейпфрутового сока перед сном, убеждена диетолог. Такая привычка защищает от инсульта, онкозаболеваний, укрепляет иммунную систему и помогает сжечь накопленный жир, пишет египетское издание Sayidaty.

Диетолог Ольга Лушникова ранее объяснила, почему не стоит злоупотреблять поздними приемами пищи и когда лучше всего есть.
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