Диетолог Синтия аль-Хадж назвала фрукт, который поможет сбросить вес за месяц

Специалист рассказала о благотворном влиянии грейпфрута на организм. Этот продукт не только богат витамином C и антиоксидантами, но и славится низкой калорийностью. Он также активизирует кровообращение, улучшает работу ЖКТ и усиливает выработку коллагена.