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Поклонники заподозрили певца Николая Баскова в романе с Любовью Успенской после их поцелуя на сцене

Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили певца Николая Баскова в романе с Любовью Успенской после их поцелуя на сцене

Певец Николай Басков стал одним из гостей на концерте звезды шансона Любови Успенской. В рамках мероприятия он обсудил со знаменитостью личную жизнь и поцеловался с ней прямо на сцене.

После совместного исполнения хита «Большая любовь», певцы еще некоторое время говорили. Басков поинтересовался у Успенской ее статусом в отношениях. Женщина стала заигрывать со звездой. Она заявила, что надежда осталась только на него. Красивых блондинов, по мнению певицы, больше не осталось. После этого золотой голос России поцеловал знаменитость в губы.

Журналисты обратили внимание на заявление Баскова, которое он делал до этого. Мужчина описал свою личную жизнь словами «все бурлит». В тот момент он не раскрыл подробностей. По мнению СМИ, эти истории могут быть связаны.

Ранее певец заявлял, что готов к новым отношениям. По мнению исполнителя, романтика всегда присутствовала в его жизни.
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