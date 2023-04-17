В Майском соцработник спугнула двух воровок, когда пришла проверить 91-летнюю подопечную

Сообщницы испугались и были вынуждены убежать с пустыми руками, а соцработник обратилась в правоохранительные органы. Известно, что одна из преступниц стояла у входа в дом, а вторая обыскивала шкафы и тумбочки, не обращая внимания на хозяйку в инвалидном кресле.