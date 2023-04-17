В Майском соцработник спугнула двух воровок, когда пришла проверить 91-летнюю подопечную

В Кабардино-Балкарии в городе Майский социальный работник пришла проверить 91-летнюю бабушку, которая из-за проблем со здоровьем не может передвигаться самостоятельно, и спугнула двух воришек. Об этом сообщает Telegram-канале МВД МЕДИА.
Сообщницы испугались и были вынуждены убежать с пустыми руками, а соцработник обратилась в правоохранительные органы. Известно, что одна из преступниц стояла у входа в дом, а вторая обыскивала шкафы и тумбочки, не обращая внимания на хозяйку в инвалидном кресле.
Полицейские установили личности подозреваемых, вскоре они задержали двух местных жительниц 20 и 27 лет. Девушки признались, что ходили по домам и предлагали приобрести мед. Увидев беспомощную бабушку, решили воспользоваться ситуацией.
Против задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на кражу из жилища.
Ранее полиция задержала преступника, который обворовывал дачи в Подмосковье.