Стало известно имя главного претендента на «Золотой мяч» в текущем сезоне

Главным претендентом на получение «Золотого мяча» в текущем сезоне остался нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на рейтинг футболистов по версии портала Goal.com.
После обновления списка аргентинский спортсмен продолжил находиться на первом месте. Вторая и третья строчки достались игроку британского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду и форварду парижской команды Килиану Мбаппе соответственно.
Кроме того, в ТОП-10 фаворитов на получение престижной награды попал бывший полузащитник московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия. Молодой грузинский футболист, в настоящее время выступающий за итальянский «Наполи», оказался на седьмой позиции.
Ранее сообщалось, что в Китае начнут показывать матчи российских команд из второго дивизиона. Соглашение, касающееся трансляции игр в рамках Первой лиги, будет действовать до конца этого сезона.