Стало известно имя главного претендента на «Золотой мяч» в текущем сезоне

Кроме того, в ТОП-10 фаворитов на получение престижной награды попал бывший полузащитник московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия. Молодой грузинский футболист, в настоящее время выступающий за итальянский «Наполи», оказался на седьмой позиции.