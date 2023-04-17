Сотрудники московской газеты высадили на Пасху деревья в культурных местах столицы

Сотрудники редакции газеты «Вечерняя Москва» в день Пасхи провели субботник, посвященный 100-летию издания. Они сделали рассаду деревьев в парке «Яблоневый сад» и возле храма иконы Божией Матери в Марьиной Роще.
К работникам газеты присоединился глава управы Бутырского района Енок Акопов, который поучаствовал и в посадке деревьев, и в покраске архитектурных объектов. Также помогали осуществить задуманное настоятель храма, префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев, глава управы района Марьина Роща Александра Фадеева и глава муниципального округа Екатерина Игнатова.
Местные жители с детьми тоже решили приобщиться к затее. Повар из районного «Жилищника» Талиб Атакулов накормил всех своей фирменной гречкой с тушенкой. А возле мест, где посадили деревья, трудяги соорудили памятные таблички.
«Аллея газеты «Вечерняя Москва». Заложена руководством и сотрудниками редакции», – написано на них.
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