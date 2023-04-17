Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Хартуме

Москва, 17 апреля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджа. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе беседы стороны уделили особое внимание последним событиям в Хартуме, которые разворачиваются в рамках вооруженных столкновений между подразделениями регулярной армии и Силами быстрого реагирования.
«Богданов подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и решения возможных спорных вопросов путем переговоров. При этом была акцентирована важность обеспечения безопасности посольства России в столице региона и всех российских граждан, находящихся в Судане», — сообщает МИД.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования генерал-лейтенант Мухаммед Хамдан Дагло призвал международное сообщество оказать помощь в достижении демократии в стране.