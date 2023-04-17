Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Хартуме

Москва, 17 апреля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджа. Об этом сообщает МИД РФ.