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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Хартуме

Весь мир
Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Хартуме

Москва, 17 апреля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджа. Об этом сообщает МИД РФ.

В ходе беседы стороны уделили особое внимание последним событиям в Хартуме, которые разворачиваются в рамках вооруженных столкновений между подразделениями регулярной армии и Силами быстрого реагирования.

«Богданов подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и решения возможных спорных вопросов путем переговоров. При этом была акцентирована важность обеспечения безопасности посольства России в столице региона и всех российских граждан, находящихся в Судане», — сообщает МИД.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования генерал-лейтенант Мухаммед Хамдан Дагло призвал международное сообщество оказать помощь в достижении демократии в стране.
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