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Глава российского МИД Лавров назвал справедливым многополярное устройство мира

Политика
Глава российского МИД Лавров назвал справедливым многополярное устройство мира

Достижение многополярного мира позволит соблюсти интересы всех государств без исключения. На это указал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В понедельник, 17 апреля, глава ведомства провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. По итогам встречи в столице латиноамериканской страны дипломаты провели пресс-конференцию.

При этом представитель Москвы указал, что многополярность — это справедливое устройство мира. Такая система даст возможность принимать решения, не игнорируя отдельные государства в угоду «какой-то одной группы стран».

Кроме того, Лавров указал на дружескую атмосферу в ходе переговоров. Как следует из слов министра, между Россией и Бразилией сложились доверительные отношения.
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