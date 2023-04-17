Глава российского МИД Лавров назвал справедливым многополярное устройство мира

Достижение многополярного мира позволит соблюсти интересы всех государств без исключения. На это указал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник, 17 апреля, глава ведомства провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. По итогам встречи в столице латиноамериканской страны дипломаты провели пресс-конференцию.
При этом представитель Москвы указал, что многополярность — это справедливое устройство мира. Такая система даст возможность принимать решения, не игнорируя отдельные государства в угоду «какой-то одной группы стран».
Кроме того, Лавров указал на дружескую атмосферу в ходе переговоров. Как следует из слов министра, между Россией и Бразилией сложились доверительные отношения.