Глава МИД России Сергей Лавров: подходы Бразилии и РФ к современным событиям созвучны

Подходы России и Бразилии к современным событиям в мире созвучны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в бразильскую столицу.
Помимо этого глава российского МИД передал президенту латиноамериканской страны Луле да Силве приглашение от российского коллеги Владимира Путина посетить РФ. Бразильская сторона сообщила, что определит удобные для обеих сторон даты.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о прибытии Лаврова в Бразилию с рабочим визитом. Его самолет приземлился в 07:00 по местному времени.