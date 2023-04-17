Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в скором завершении конфликта на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва признательна Бразилии за понимание причин происходящего на Украине. Лавров отметил готовность Бразилии внести вклад в урегулирование ситуации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о прибытии Лаврова в южноамериканскую страну. Министр приехал днем в понедельник в рамках турне по Латинской Америке.
Накануне президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что формат «Большой двадцатки» был создан в 2008 году для разрешения экономического кризиса.