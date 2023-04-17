Село Муром подверглось повторному обстрелу со стороны ВСУ

Украинские боевики вновь обстреляли село Муром, расположенное в Белгородской области. О происшествии рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Выпущенные со стороны ВСУ снаряды попали в склад зернохранилища. Повреждения также получила линия электропередач, но аварийные службы уже выехали на место происшествия для устранения последствий удара.
«Пострадавших нет», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
В результате предыдущего обстрела села Муром один из снарядов украинских боевиков полностью разрушил частный жилой дом. В здании никого не было, рассказал губернатор Белгородской области.