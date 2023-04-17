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Мальчик из Свердловской области подвергся насилию со стороны сверстников

Происшествия
Мальчик из Свердловской области подвергся насилию со стороны сверстников

Двое подростков из поселка Ключи Свердловской области учинили расправу над восьмилетним ребенком. Их издевательства закончились тем, что жертву оттащили к выгребной яме.

О деталях инцидента рассказали авторы портала Е1. По их данным, в происходящем участвовали подростки тринадцати и десяти лет. Сначала они попытались изнасиловать ребенка палкой. После этого начали бросать в него камни. Когда избиение прекратилось, мучители потащили жертву к выгребной яме.

После того, как мальчик сообщил об инциденте, правоохранители стали разбираться в ситуации. Родителей одного из участников обязали выплатить штраф. Подросток находится дома под арестом. Отмечается, что один из виновников уже стоял на учете.

Ранее в городе Тихвин нашли мертвую шестнадцатилетнюю девочку. Как сообщает RT, школьницу мог насиловать собственный дядя. Некоторые полагают, что он причастен к смерти ребенка.
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