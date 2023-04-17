Мальчик из Свердловской области подвергся насилию со стороны сверстников

Двое подростков из поселка Ключи Свердловской области учинили расправу над восьмилетним ребенком. Их издевательства закончились тем, что жертву оттащили к выгребной яме.
О деталях инцидента рассказали авторы портала Е1. По их данным, в происходящем участвовали подростки тринадцати и десяти лет. Сначала они попытались изнасиловать ребенка палкой. После этого начали бросать в него камни. Когда избиение прекратилось, мучители потащили жертву к выгребной яме.
После того, как мальчик сообщил об инциденте, правоохранители стали разбираться в ситуации. Родителей одного из участников обязали выплатить штраф. Подросток находится дома под арестом. Отмечается, что один из виновников уже стоял на учете.
Ранее в городе Тихвин нашли мертвую шестнадцатилетнюю девочку. Как сообщает RT, школьницу мог насиловать собственный дядя. Некоторые полагают, что он причастен к смерти ребенка.