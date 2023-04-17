Мальчик из Свердловской области подвергся насилию со стороны сверстников

О деталях инцидента рассказали авторы портала Е1. По их данным, в происходящем участвовали подростки тринадцати и десяти лет. Сначала они попытались изнасиловать ребенка палкой. После этого начали бросать в него камни. Когда избиение прекратилось, мучители потащили жертву к выгребной яме.