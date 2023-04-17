Дело о нападении футболиста «Реала» Вальверде на игрока «Вильярреала» Баэну передано в RFEF

Дело о нападении футболиста «Реала» Федерико Вальверде на игрока «Вильярреала» Алекса Баэну будет разбирать совет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), информирует Marca.
Сегодня проходил совет национальной комиссии по борьбе с насилием, которая позднее передала дело в руки RFEF. Заседание по случившемуся пройдет 19 апреля. Окончательное решение официально объявят минимум через полтора месяца.
Прежде Вальверде ударил по лицу Баэна за то, что второй во время матча неоднократно высказался о сыне мадридского футболиста и смотрел в его сторону, имитируя плач жестами. После инцидента, вильярреалец заявил, что не говорил ничего такого, что могло бы спровоцировать игрока «Реала» ударить его, и написал заявление в полицию.
Ранее RT освещал события, которые развернулись в футбольном клубе «Баварии» после матча с «Манчестер Сити».