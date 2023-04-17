Дело о нападении футболиста «Реала» Вальверде на игрока «Вильярреала» Баэну передано в RFEF

Прежде Вальверде ударил по лицу Баэна за то, что второй во время матча неоднократно высказался о сыне мадридского футболиста и смотрел в его сторону, имитируя плач жестами. После инцидента, вильярреалец заявил, что не говорил ничего такого, что могло бы спровоцировать игрока «Реала» ударить его, и написал заявление в полицию.