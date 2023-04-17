Китай в ответ на санкции намерен лишить Запад редкоземельных металлов

Ведущий торговую войну с США Китай подготовил ответ на санкции Запада, которые подразумевают лишение их редкоземельных металлов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Газета указывает, что президент США Джо Байден в 2023 году ввел запрет на экспорт в Китай современных технологий, включая микрочипы. Меры поддержали страны Европы и Япония.
После этого Пекин ввел санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation, оштрафовал британскую консалтинговую компанию Deloitte и начал расследование против производителя микрочипов Micron Technologies.
Financial Times отмечает, что Китай переходит к «хирургическому» возмездию против иностранных компаний в ответ на технологическую блокаду. Возможным ответным шагом станет введение эмбарго на поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов и лидаров. При этом на экономике Китая серьезно не скажется отказ от экспорта лития, кремния и других редких металлов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит меры по сдерживанию Китая. Вступление в силу соответствующего проекта запланировано на вторую половину 2023 года..