Китай в ответ на санкции намерен лишить Запад редкоземельных металлов

Financial Times отмечает, что Китай переходит к «хирургическому» возмездию против иностранных компаний в ответ на технологическую блокаду. Возможным ответным шагом станет введение эмбарго на поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов и лидаров. При этом на экономике Китая серьезно не скажется отказ от экспорта лития, кремния и других редких металлов.