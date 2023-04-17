Замглавы Пентагона Каль: поддержка украинской ПВО является приоритетным вопросом

США будут оказывать всю необходимую поддержку для обеспечения работоспособности ПВО, включая советские и западные системы. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль во время онлайн-выступления.
Представитель Пентагона Каль отказался комментировать журналистам слитые в сеть секретные документы военного ведомства Соединенных Штатов. Однако он подчеркнул, что для США приоритетом является ПВО.
«Мы делаем все необходимое как для того, чтобы обеспечить работу советского наследия систем противовоздушной обороны, так и для того, чтобы западные системы, прибывающие на Украину, могли оставаться в бою», — сообщил он.
Ранее стало известно, что ресурсы ПВО на вооружении ВСУ может исчерпаться к концу мая. По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, это может серьезно сказаться на боеспособности украинских войск на всей линии фронта, передает ФАН.