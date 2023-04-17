Замглавы Пентагона Каль: поддержка украинской ПВО является приоритетным вопросом

Ранее стало известно, что ресурсы ПВО на вооружении ВСУ может исчерпаться к концу мая. По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, это может серьезно сказаться на боеспособности украинских войск на всей линии фронта, передает ФАН.