19 апреля DERUNOVA презентует дебютную коллекцию на Российском форуме дизайна и моды в Москве

18-19 апреля состоится Российский форум дизайна и моды, на котором будет презентована первая коллекция молодого бренда DERUNOVA.
Российский форум дизайна и моды пройдет 18 и 19 апреля в Москве в The Carlton. Главным событием мероприятия станет показ дебютной коллекции молодого бренда DERUNOVA совместно с коллекцией достаточно известного дизайнера эксклюзивных вечерних нарядов ALLA COUTURE. Дефиле станет завершающим показом двух дней, и обещает вызвать бурные овации зрителей.
Организатором мероприятия станет Фонд Росконгресс при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Союза дизайнеров России, РГУ им. А.Н. Косыгина, Агентства креативных индустрий и Агентства стратегических инициатив. Соорганизатором форума выступит правительство Москвы.
«Любовь цвета неба» для успешных модниц
По словам создателей первую коллекцию марки DERUNOVA «Любовь цвета неба» дизайнер выполнила в виде пяти обособленных историй «для ярких, уверенных, свободных и счастливых». Своей аудиторией она видит прежде всего успешных женщин, которые готовы сочетать успешную карьеру и яркую насыщенную событиями жизнь. Отличительной чертой бренда стали крылья, как символ успеха, вдохновения, а также свободного творческого полета и любви.
В коллекции для успешных дам будут представлены как офисные деловые костюмы, так и летящие вечерние платья. Источник утверждает: все изделия бренда производятся по собственным дизайнерским лекалам с использованием тканей и фурнитуры премиального уровня. Создатель коллекции отметила, что целью было найти баланс между красотой, изяществом и удобством: прежде всего костюм должен быть «носибельным» и хорошо сидеть.
«При создании наших костюмов мы учитываем особенности славянских фигур – "песочные часы", "груша", когда есть ярко выраженные талия, грудь и бедра. Я сама и, уверена, многие женщины постоянно сталкиваются с тем, что даже дорогая вещь от именитого бренда "не сидит". Поэтому при разработке наших лекал мы отталкивались именно от пожелания "чтобы костюмчик сидел". Мне кажется, нам удалось! Восхищенные взгляды девушек в наших костюмах на себя в зеркало это подтверждают», – поделилась дизайнер и креативный директор одноименного бренда Алена Дерунова.
Дизайнер Алла Кравченко о DERUNOVA: такие бренды нужны
Основатель бренда ALLA COUTURE Алла Кравченко поддержала начинающую коллегу. Она порадовалась, что в стране появляются новые таланты и качественные бренды, несмотря на сложную мировую обстановку. Кравченко отметила, что подобные марки «качественно решают проблему импортозамещения».
«DERUNOVA – перспективный молодой бренд. Их костюмы – неотъемлемая часть гардероба деловой женщины, которой важно выглядеть прекрасно в соответствии с любым протоколом и статусом мероприятия и чувствовать себя при этом максимально комфортно. Поэтому марка стала официальным fashion-партнером Roscongress Club», — обозначила Алла Кравченко.
Отдельно о запуске и успехе проекта высказался совладелец, идеолог и директор DERUNOVA Артем Пронюшкин.
«Мы запустили наш проект в непростое для бизнеса время, когда риски для стартапов особенно высоки. Но мы верим, что российская модная индустрия может показать качественный рост, в том числе – в сегменте люкс. Для этого мы делаем ставку не только на высокое качество продукта, но и уделяем большое значение созданию уникального предложения на рынке и так называемого ДНК бренда с передачей культурного кода нашей страны», — заключил директор DERUNOVA Пронюшкин.
Ранее корреспондент ФАН побывал на петербургской Неделе моды и рассказал, какие образы и показы покорили модников Северной столицы на этот раз.