19 апреля DERUNOVA презентует дебютную коллекцию на Российском форуме дизайна и моды в Москве

В коллекции для успешных дам будут представлены как офисные деловые костюмы, так и летящие вечерние платья. Источник утверждает: все изделия бренда производятся по собственным дизайнерским лекалам с использованием тканей и фурнитуры премиального уровня. Создатель коллекции отметила, что целью было найти баланс между красотой, изяществом и удобством: прежде всего костюм должен быть «носибельным» и хорошо сидеть.