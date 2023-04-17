В Тюмени полицейские изъяли у местного жителя нелегальные сигареты на 5 миллионов рублей

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов обнаружили в арендованном местным жителем торгово-складском помещении крупную партию нелегальных сигарет. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД МЕДИА.
Известно, что помещение располагается на улице Ветеранов Труда. Оттуда полицейские изъяли более 36 тысяч пачек табачных изделий различных наименований без акцизов, общая стоимость которых составила порядка пяти миллионов рублей.
По версии правоохранителей 45-летний подозреваемый реализовывал нелегальный товар на городских рынках, продавая индивидуальным предпринимателям.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее полиция Петербурга пресекла крупное нелегальное производство сигарет.