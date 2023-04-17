Не имеет аналогов: в России начал работу новый онлайн-кинотеатр

Запуск новой российской медиаплатформы пришелся на день Светлой Пасхи 16 апреля. Об этом сообщает «Царьград».
Онлайн-кинотеатр «Первый русский» подойдет для просмотра фильмов как подростков, так и людей старшего поколения. Отбор фильмов происходит не с точки зрения эмоций и настроения зрителя, как на многих других площадках. Контент «Первого русского», в первую очередь, отвечает другим важным требованиям. Он проверяется редакцией на предмет безопасности для зрителей, которые придерживаются консервативных ценностей и традиционной морали.
«Я патриот и я люблю кино. Когда все западные правообладатели ушли и забрали свои фильмы с наших площадок, я задумался – а, собственно, почему? В России их больше нет – значит мы можем смотреть эти фильмы бесплатно», – прокомментировал лидер команды онлайн-кинотеатра Денис Панько.
Ранее «Кинопоиск» потерял воловину голливудских фильмов за год.