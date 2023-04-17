Не имеет аналогов: в России начал работу новый онлайн-кинотеатр

Онлайн-кинотеатр «Первый русский» подойдет для просмотра фильмов как подростков, так и людей старшего поколения. Отбор фильмов происходит не с точки зрения эмоций и настроения зрителя, как на многих других площадках. Контент «Первого русского», в первую очередь, отвечает другим важным требованиям. Он проверяется редакцией на предмет безопасности для зрителей, которые придерживаются консервативных ценностей и традиционной морали.