Замглавы Пентагона Колин Кол усомнился в скором начале переговоров по украинскому кризису

Боевые действия на Украине могут продолжаться еще несколько месяцев. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, давший интервью для журнала Foreign Policy.
По словам собеседника агентства, Киев и Москва активно борются ради получения преимущества в зоне конфликта. В связи с этим он предположил, что в ближайшее время стороны продолжат участвовать в интенсивных столкновениях и не согласятся на мирный диалог.
«Я не думаю, что переговоры неминуемы. Я полагаю, что вы, скорее всего, увидите боевые действия, которые будут продолжаться в течение еще нескольких месяцев», — подчеркнул замглавы Пентагона.
Меж тем стало известно, сколько времени потребуется на обучение украинских летчиков пилотированию западных истребителей F-16. Как рассказал американский сенатор Марк Келли, около года понадобится на развитие навыков у группы из 12 военных.