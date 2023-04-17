Минцифры опровергли отправку повесток призывникам через Госуслуги

Отправлять повестки через Госуслуги пока что не будут. Об этом заявили представители Минцифры. Они подчеркнули, что на данный момент оснований для этого нет.
В ведомстве напомнили об основных положениях закона о цифровизации воинского учета. В рамках документа не указано, что документ будет направляться через портал. На данный момент правительство еще не установило способы, которыми призывникам будут направляться повестки. Соответствующий акт не принят.
Примечательно, что ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщал о введении электронных повесток. В тестовом режиме их начнут рассылать во время весеннего призыва. Для этого будут использовать портал «Госуслуги». В остальном порядок направления на военную службу не изменился.