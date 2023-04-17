Певец Валерий Меладзе удивил зрителей болезненным видом и странным танцем на концерте в Израиле

Поклонники Валерия Меладзе были удивлены его нездоровым внешним видом во время выступления в Израиле.
Видео с записью концерта попало в Сеть, вызвав недоумение среди пользователей. Меладзе выглядел отекшим и постаревшим, а его голос как будто пропал, отметили пользователи. Также зрители были обескуражены неловкими движениями певца.
«Да, не похож на себя, отекший какой-то и голоса нет», — написал один из комментаторов под видео.
Ранее журналисты канала RT рассказали, что московская прокуратура проверит артиста на причастность к финансированию ВСУ.