TASR: Словакия получила от ФРГ второй танк Leopard2A4 взамен переданных Украине БМП

Словакия получила от ФРГ второй из 15 танков Leopard 2A4, которые ей раньше пообещала Германия за поставку на Украину 30 гусеничных БМП BVP-1. Об этом сообщило агентство TASR.
Передача второго танка Leopard 2A4 состоялась в самой Германии. Всего же ФРГ должна поставить еще 13 машин до конца 2023 года.
Всего же после поступления в армию Словакии всех танков, страна будет обладать в общей сложности 45 единицами такой техники. Большую часть парка составляют советские танки Т-72.
Ранее Италия отправила на Украину 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Грузовой состав с данной техникой был замечен на вокзале в городе Удине на севере страны.