СК РФ по Забайкальскому краю начал доследственную проверку после нападения бездомных собак на ребенка в Чите

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку после того, как стая собак напала на мальчика в Чите. Об этом сообщили на сайте СУ СК России по Забайкалью.
В понедельник, 17 апреля 2023 года, в СМИ опубликовали данные о нападении нескольких собак на малолетнего мальчика, которого после произошедшего госпитализировали. По данному факту органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю начата доследственная проверка.
Правоохранители опросят родителей пострадавшего ребенка, а также запросят данные о состоянии мальчика в медучреждении.
По данным пресс-службы, следователи также получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни.
Ранее спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что бродячих собак, которых после отлова не берут из приюта, необходимо усыплять.