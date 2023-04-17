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Сотни человек эвакуировали из здания петербургской «Корабелки» в Кировском районе из-за пожарной сигнализации

Происшествия
Сотни человек эвакуировали из здания петербургской «Корабелки» в Кировском районе из-за пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация сработала в здании Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, расположенного на Ленинском проспекте. Подробностями поделилось региональное управление МЧС России.

Как стало известно, в понедельник на крыше шестиэтажного дома проводились ремонтные работы. Специалисты занимались укладкой битумного кровельного рубероида, на что среагировала установленная в помещениях сигнализация.

Эвакуация из «Корабелки» началась еще до прибытия сотрудников экстренных служб. В общей сложности на улицу вывели 247 человек, при этом никакой информации о пострадавших не поступало.

«Горение не происходило», — добавили в ведомстве.

Тем не менее на место инцидента прибыли 20 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники.

Ранее в Адмиралтейском районе Северной столицы произошла коммунальная авария. Бьющий из-под асфальта фонтан с кипятком заметили на 13-й Красноармейской улице.
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