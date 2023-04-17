Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Киева к новой встрече в формате «Рамштайн»

Украина готовится к встрече в формате «Раммштайн». Об этом в официальном Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
В публикации он подчеркнул, что провел подготовительные совещания. От мероприятия они ожидают основательных решений, которые будут отвечать перспективам на поле боя.
По мнению политика, вместе с партнерами Киев поможет «выиграть больше времени для мира», то есть быть максимально активными в обеспечении оружием и снарядами.
Стоит отметить, что ранее военный эксперт Скотт Риттер прогнозировал восстания против главы Украины. Как полагает специалист, жители страны выступят против президента. Для Зеленского это закончится свержением и смертью от рук собственного народа.