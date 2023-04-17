Комиссар Локтев: тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна после принятия постановления правительства

Тестовая рассылка цифровых повесток станет возможной только после того, как постановление правительства будет принято. Об этом сообщил в беседе с ТАСС военный комиссар Москвы Максим Локтев.
Ранее он сообщил, что в тестовом режиме первые электронные повестки призывники начнут получать уже во время весеннего призыва. Документ будет приходить через «Госуслуги».
Информация о постановке на воинский учет или изменении каких-либо других данных будет поступать гражданам России через сайт «Госуслуги». Ранее об этом рассказали в Генштабе ВС РФ.