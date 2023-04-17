Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Комиссар Локтев: тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна после принятия постановления правительства

Общество
Комиссар Локтев: тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна после принятия постановления правительства

Тестовая рассылка цифровых повесток станет возможной только после того, как постановление правительства будет принято. Об этом сообщил в беседе с ТАСС военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Ранее он сообщил, что в тестовом режиме первые электронные повестки призывники начнут получать уже во время весеннего призыва. Документ будет приходить через «Госуслуги».

Информация о постановке на воинский учет или изменении каких-либо других данных будет поступать гражданам России через сайт «Госуслуги». Ранее об этом рассказали в Генштабе ВС РФ.
госуслуги цифровые повестки рассылка
Военкоры ФАН