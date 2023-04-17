Израильский производитель шпионского программного обеспечения обанкротился

Основными клиентами производителей ПО являлись зарубежные правительственные структуры.
Представители израильской компании QuaDream, производившей шпионские программы, объявили о ее закрытии. Фирма, основанная ветераном фирмы NSO Group Technologies, в последние месяцы боролась с финансовыми проблемами, но потерпела полномасштабный крах. Это произошло после того, как в отчете, опубликованном Citizen Lab, у нее были выявлены хакерские инструменты, используемые против правозащитных агентств, оппозиционных деятелей и журналистов в десятке стран.
Штат компании сокращен до двух человек, чтобы обеспечить сохранность оставшегося оборудования, в то время как интеллектуальная собственность выставлена на продажу.
Программа Reign, о которой идет речь, может записывать звонки и внешние звуки, делать снимки с камер и проводить поиск в файлах устройства без ведома пользователя. Также программа «умеет» генерировать коды двухфакторной аутентификации, то есть пароли и ключи безопасности для обеспечения непрерывного доступа к облачным учетным записям жертвы.
В число тех, за кем проводилась слежка, вошли журналисты и представители гражданского общества. Заказчиками являлись правительственные клиенты из Сингапура, Саудовской Аравии, Мексики, Ганы, Индонезии, Марокко и других стран.