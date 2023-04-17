Израильский производитель шпионского программного обеспечения обанкротился

Представители израильской компании QuaDream, производившей шпионские программы, объявили о ее закрытии. Фирма, основанная ветераном фирмы NSO Group Technologies, в последние месяцы боролась с финансовыми проблемами, но потерпела полномасштабный крах. Это произошло после того, как в отчете, опубликованном Citizen Lab, у нее были выявлены хакерские инструменты, используемые против правозащитных агентств, оппозиционных деятелей и журналистов в десятке стран.