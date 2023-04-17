Власти ЦАР выступили с инициативой создания российско-африканского банка

Чиновница подчеркнула, что в данный момент аналогичные структуры еще не функционируют. По ее словам, это сильно затормаживает развитие партнерских отношений государства с другими державами, а новое финансовое учреждение позволит производить взаиморасчеты между РФ и материком в национальных валютах.