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Власти ЦАР выступили с инициативой создания российско-африканского банка

Весь мир
Власти ЦАР выступили с инициативой создания российско-африканского банка

Банги, 17 апреля. Глава Министерства торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта заявила, что власти республики заинтересованы в создании совместного с Россией банка для развития экономического сотрудничества.

Чиновница подчеркнула, что в данный момент аналогичные структуры еще не функционируют. По ее словам, это сильно затормаживает развитие партнерских отношений государства с другими державами, а новое финансовое учреждение позволит производить взаиморасчеты между РФ и материком в национальных валютах.

«Россия не может стоять сложа руки, наблюдая страдания другой страны, и всегда поможет найти решение проблем. Она внесет свой вклад в развитие ЦАР», — сказала Думта.

Ранее посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов провел ряд встреч с местными чиновниками на тему двустороннего сотрудничества в различных сферах. Он обсудил с ними реализацию программ по укреплению партнерских отношений держав.
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