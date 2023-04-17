Глава МИД Египта обсудил с представителем ЕС вооруженный конфликт в Судане

Каир, 17 апреля. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, пишут арабские СМИ.
Стороны обсудили столкновения, происходящие в Судане между ВС республики и Силами быстрого реагирования.
«Шукри высоко оценил усилия Борреля, прилагаемые для прекращения продолжающегося насилия, включая его призыв ко всем сторонам в Судане проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать кровопролития и защитить ресурсы суданского народа», — сказано в заявлении МИД.
Верховный представитель ЕС со своей стороны выразил поддержку усилиям Египта и заявил о желании сотрудничать в прекращении боевых действий в регионе, а также в предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в стране.
Ранее глава Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поощряет любые усилия, которые будут предприниматься для решения конфликта в Судане.