Минпросвещения РФ запустит курсы изучения русского языка на Мадагаскаре

Антананариву, 17 апреля. Минпросвещения РФ откроет центр изучения русского языка на базе столичного университета Мадагаскара.
Представители российского ведомства сообщили, что в создании школы примет участие Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ). Отечественные преподаватели прочитают в комплексе несколько лекций.
По словам исполняющего обязанности ректора ШГПУ Артура Дзиова, коллеги из Мадагаскара поддержали инициативу об увеличении количества учебных часов по русскому языку. На сегодняшний день дисциплину изучают почти 200 студентов.
Ранее о планах открыть образовательный центр в Зимбабве рассказал представитель Минобразования республики Деннис Мукерачиро во время IT-форума «Россия — Африка» в Москве. Учебное заведение начнет работу в июне этого года.
Кроме того, посол Уганды анонсировал открытие бесплатной русскоязычной школы на территории республики. В комплексе сможет обучаться около 1200 студентов.