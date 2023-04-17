Китай запланировал масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря

Китай запланировал на 18 апреля масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря. Об этом сообщило Управление КНР по обеспечению безопасности на море.
Ведомство не привело подробностей планируемых мероприятий. Однако они пройдут с 09:00 до 12:00 по местному времени и проход кораблей в месте их проведения будет запрещен.
Ранее стало известно что США и Филипины проведут крупнейшие за последнее десятилетие военные учения в Южно-Китайском море. В ходе маневров пройдут боевые стрельбы с потоплением лодки условного противника.