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Китай запланировал масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря

Армия
Китай запланировал масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря

Китай запланировал на 18 апреля масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря. Об этом сообщило Управление КНР по обеспечению безопасности на море.

Ведомство не привело подробностей планируемых мероприятий. Однако они пройдут с 09:00 до 12:00 по местному времени и проход кораблей в месте их проведения будет запрещен.

Ранее стало известно что США и Филипины проведут крупнейшие за последнее десятилетие военные учения в Южно-Китайском море. В ходе маневров пройдут боевые стрельбы с потоплением лодки условного противника.
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