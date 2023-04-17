Военный аналитик Климов: Словакия действует по приказу из Вашингтона

Словакию никто не спрашивал, хочет ли она передавать свои самолеты киевскому режиму. Такое мнение высказал военный аналитик, капитан третьего ранга в отставке Максим Климов.
Комментируя для издания Pravda.Ru передачу Братиславой истребителей МиГ-29 для нужд украинской армии, эксперт пояснил, что для Словакии система противовоздушной обороны — абсолютно декоративный элемент, не имеющий особого значения. Защита воздушного пространства страны является задачей НАТО.
Поэтому Братиславу никто особо не спрашивал, хочет ли она отдавать самолеты, отметил Климов. Все решалось без участия Словакии, в Вашингтоне. Эксперт добавил, что только Венгрия способна принимать более-менее самостоятельные решения, а Словакия давно уже действует по приказам из США.