Военный аналитик Климов: Словакия действует по приказу из Вашингтона

Поэтому Братиславу никто особо не спрашивал, хочет ли она отдавать самолеты, отметил Климов. Все решалось без участия Словакии, в Вашингтоне. Эксперт добавил, что только Венгрия способна принимать более-менее самостоятельные решения, а Словакия давно уже действует по приказам из США.