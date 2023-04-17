NYT: Байден может объявить о выдвижении на второй президентский срок 25 апреля

Сотрудники Белого дома, консультанты и представители Национального демократического комитета усиливают работу по подготовке к выдвижению президента США Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.
Встречи проходят за закрытыми дверями. Мероприятия проходят в связи с тем, что Байден приближается к окончательному решению о начале президентской кампании 2024 года.
В рамках нынешних обсуждений рассматривается дата 25 апреля. В эту дату может появиться видеообращение главы Белого дома — в честь четвертой годовщины с момента объявления об участии в президентской гонке 2020 года.
Объявление об участии Байдена в президентской гонке также может состояться в начале лета. По мнению окружения, сейчас у главы Белого дома отсутствуют серьезные конкуренты.
Ранее Байден заявил, что уже определился со своим решением касательно участия в предстоящих выборах главы государств. При этом он отметил, что объявит об этом «относительно скоро».