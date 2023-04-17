В Турции заявили о заинтересованности ряда стран в покупке газа через собственный хаб Анкары

Ряд стран Европы готовы закупать топливо через строящийся в Турции газовый хаб, заявили в Министерстве энергетики страны.
Как отметил глава ведомства Фатих Донмез в эфире канала NTV, Анкара получает примерно 100 миллионов кубометров газа в год. Поставки осуществляются танкерами СПГ и через газопроводы, отметил политик.
«Из этого объема мы используем 55-60 миллиардов кубометров, оставшиеся 40 миллиардов можем спокойно продавать Европе. <...> Речь и о ряде стран Центральной Европы, можно подключить поставляемый через хаб газ к европейской системе распределения газа», — заявил министр.
По его словам, первыми интерес к поставкам выразили Болгария и Северная Македония. Также ведутся переговоры с такими странами как Босния и Герцеговина, Румыния, Венгрия и Сербия, подчеркнул Донмез.
Ранее канал RT сообщал, что турецкие власти готовят ряд поправок в законодательстве для обеспечения работы газового хаба.