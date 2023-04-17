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Власти Руанды поддержат правительство Бенина в борьбе с бандформированиями

Весь мир
Власти Руанды поддержат правительство Бенина в борьбе с бандформированиями

Кигали, 17 апреля. Президент Руанды Поль Кагаме на совместной пресс-конференции с коллегой из Бенина Патрисом Талоном заявил, что поддержит страну в борьбе с терроризмом.

Власти в Порто-Ново столкнулись с регулярными нападениями боевиков, которые пересекают границу со стороны Нигерии. Радикалы совершили около 20 атак с 2021 года.

Президент Талон указал на опыт руандийской армии в борьбе с террористами. Он отметил, что войска республики уже поддерживают многие страны Африки.

Ранее президент Кагаме заявил об усилении военной помощи Мозамбику. Контингент проведет серию операций против группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено на территории России).

Кроме того, министры иностранных дел ДРК и Руанды договорились об ускорении деэскалации конфликта между странами. Кризис возник в связи с деятельностью бандформирования «Движение 23 марта» (М23).

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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