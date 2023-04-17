Песня певицы Кристины Орбакайте стала причиной скандала с участием Аллы Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню «Алла будет петь», посвященную своей матери и артистке Алле Пугачевой. Однако премьера обернулась скандалом из-за позиции автора лирики поэтессы Натальи Касимцевой.
Сама Примадонна не раз указывала на свою русофобскую позицию. Таким образом, у многих возникли вопросы к публицистке. Помимо композиции «Алла будет петь» она написала текст для патриотичной песни артиста Григория Лепса.
Касимцевой пришлось оправдываться за свой труд. Она подчеркнула, что лирику для Пугачевой она написала несколько лет назад.
«Этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире», – прояснила писательница.
Женщина сделала акцент на том, что живет в своей стране и пишет для своей Родины. Композиция для Лепса является ее последней на данный момент работой.
Однако такая позиция возмутила поклонников Пугачевой. Они полагают, что Касимцева открестилась от исполнительницы и проклинают ее.
Стоит отметить, что ранее Орбакайте объяснила смысл песни «Алла будет петь». Она заявила, что хотела только высказать признание и любовь матери.