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Скончалась 29-летняя гандболистка «Астраханочки» Виктория Дивак

Спорт
Скончалась 29-летняя гандболистка «Астраханочки» Виктория Дивак

Российская гандболистка клуба «Астраханочки» Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России на своем официальном сайте.

Следственный комитет России по Астраханской области сообщает, что Дивак упала с восьмого этажа жилого здания на улице Софьи Перовской. Региональное министерство спорта от комментариев по поводу происшествия пока отказывается.

Виктория Дивак – трехкратная чемпионка России по гандболу. За клуб «Астраханочка» спортсменка выступала с 2021 года.

Ранее RT сообщал, что скончался худрук Тульского драмтеатра Дмитрий Краснов.
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