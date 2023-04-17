Скончалась 29-летняя гандболистка «Астраханочки» Виктория Дивак

Российская гандболистка клуба «Астраханочки» Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России на своем официальном сайте.
Следственный комитет России по Астраханской области сообщает, что Дивак упала с восьмого этажа жилого здания на улице Софьи Перовской. Региональное министерство спорта от комментариев по поводу происшествия пока отказывается.
Виктория Дивак – трехкратная чемпионка России по гандболу. За клуб «Астраханочка» спортсменка выступала с 2021 года.
Ранее RT сообщал, что скончался худрук Тульского драмтеатра Дмитрий Краснов.