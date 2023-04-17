Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела.
По его словам, удар украинских боевиков повлек за собой сильные повреждения фасадов, кровли и окон в двух частных домовладениях. В результате обстрела никто не пострадал.
«Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое 17 ракет HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.