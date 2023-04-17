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Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино со стороны ВСУ

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела.

По его словам, удар украинских боевиков повлек за собой сильные повреждения фасадов, кровли и окон в двух частных домовладениях. В результате обстрела никто не пострадал.

«Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое 17 ракет HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
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